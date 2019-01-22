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Олимпик обыграл Кайсар на старте сборов в Турции

Олимпик обыграл Кайсар на старте сборов в Турции
17:14 Сегодня Телеграф ФК Олимпик

Новости спорта: Донецкий Олимпик удачно начал новый 2019 год.

В день первого спарринга «Олимпика» в Анталии установилась теплая погода, солнышко все чаще пробивалось через тучи, что позволяло футболистам показывать интересный и результативный футбол.

В стартовом составе «Олимпика» появились два потенциальных новичка – грузинский правый защитник Роман Чачуа, а также центральный хавбек из Албании Баша.

Матч начался в достаточно высоком темпе, обе команды шли вперед и старались искать счастье в атаке. У дончан здорово взаимодействовали Кольцов и Политыло в центре поля, а на флангах хорошо навязывали борьбу сопернику Сондей и Дегтярев.

Уже один из первых моментов у ворот казахов завершился голом. Матар получил мяч в центре поля, отдал передачу на левый фланг Сондею, Иван вошел в штрафную и прострелил – голкипер сыграл не лучшим образом, мяч отскочил к Дегтяреву, который поразил пустые ворота.

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Но с ответом «Кайсар» не заставил ждать. Чачуа сфолил в собственной штрафной, арбитр указал на «точку», с которой Асхат Тагиберген не без труда переиграл Махновского. Прошло еще три минуты и счет вновь стал в пользу «Олимпика». Матар здорово разобрался с защитником на лицевой линии, нашел передачей Сондея, а Ваня великолепно пробил в дальнюю «девятку» - 2:1.

Под конец первого тайма вновь о себе напомнил Матар. Сначала он обыграл защитника и прострелил в центр, но Баша пробил не лучшим образом. А затем Дегтярев выполнил классную подачу слева, а форвард пробивал головой в пустой угол, однако защитник «Кайсара» каким-то чудом вынес мяч с линии.

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На второй тайм Вячеслав Шевчук выпустил абсолютно другой состав, лишь Евгений Пасич и Роман Чачуа сохранили свои позиции. Дончане с первых минут взяли игру под свой контроль и увеличили свое преимущество после стандарта. Балашов подал с углового, а Шиндер головой отправил мяч в «девятку».

Концовка осталась за казахами, которые имели несколько неплохих моментов, чтобы забить. Дважды «волки» попадали в перекладину, а в еще одном эпизоде нападающий «Кайсара» выскочил на свидание с Крынским, но пробил мимо ворот.

В итоге, «Олимпик» добыл достаточно уверенную победу над пятой командой Казахстана и в хорошем настроении продолжает подготовку ко второй части сезона. Следующий спарринг – 25 января с венгерским «Гонведом».

ФК «Олимпик» (Донецк) – ФК «Кайсар» (Казахстан) – 3:1 (2:1)

Голы: Дегтярев (13), Сондей (25), Шиндер (58) – Тагиберген (21, с пенальти)

«Олимпик» (1-й тайм): Махновский, Чачуа, Цымбалюк, Снурницын, Е. Пасич, Кольцов, Баша, Политыло, Сондей, Дегтярев, Матар

«Олимпик» (2-й тайм): Крынский, Чачуа (Е. Пасич, 84), Гришко, Тимошенко, Клименчук, Гай, Кравчук, Е. Пасич (Сондей, 72), Тейшейра, Балашов, Шиндер

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