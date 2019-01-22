Экс-игрок Шахтера Кобин покинул Минай

Новости спорта: Звездный футболист Миная Василий Кобин покинул закарпатский клуб.

Защитник Василий Кобин прекратил сотрудничество с Минаем, сообщает официальный сайт клуба.

У бывшего футболиста сборной Украины закончился контракт с лидером Второй украинской лиги, и стороны пришли к решению его не продлевать.

Кобин провел за Минай 16 матчей, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Василий начинал карьеру в Закарпатье в 2002-04 годах, после чего перебрался в Карпаты, а оттуда — в Шахтер, с которым за восемь лет шесть раз выигрывал чемпионат Украины. В то же время защитник провел 11 матчей за сборную Украины.

Кобин присоединился к Минаю в августе прошлого года и помог команде добраться до первого места в группе «А» Второй лиги по итогам первой части сезона.