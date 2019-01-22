Леванте требует приостановить розыгрыш Кубка Испании

Новости спорта: Леванте" призвал руководство испанского футбола временно приостановить розыгрыш Кубка Испании.

"Леванте" призвал руководство испанского футбола временно приостановить розыгрыш Кубка Испании, пока не будет рассмотрено обращение клуба в Спортивный арбитражный суд.

Как известно, игрок "Барселоны" Хуан Брандарис, более известный как Чуми, играл в первом матче команд в начале этого месяца, хотя не имел права этого делать, так как был дисквалифицирован еще в Барселоне В.

"Леванте" проиграл по сумме двух матчей 2:4, а последующая апелляция клуба была отклонена, так как истек срок ее подачи в 48 часов.

Затем клуб из Валенсии обратился в Апелляционный комитет, который отклонил иск, но добавил, что "Леванте" может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в течение пятнадцати дней со дня получения уведомления.

"Леванте" пошел по этому пути, и считает, что соревнование, которое возобновится в середине недели, должно быть временно приостановлено до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение.