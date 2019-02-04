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Спасатели на дне Ла-Манше нашли пропавший самолет, на котором летел Сала

Спасатели на дне Ла-Манше нашли пропавший самолет, на котором летел Сала
09:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Семья Салы и пилота Дэвида Ибботсона была проинформирована о находке обломков самолета.

Самолет, на котором нападающий Эмилиано Сала направлялся из Нанта в Кардифф, был найден. Об этом сообщает журналист Sky Sports Том Пэрмантер.

Как сообщает ВВС, нашел части пропавшего самолета на дней Ла-Манша Дэвид Мэрнс на своем судне FPV MORVEN, после чего те отправились на корабль GEO OCEAN III, где их идентифицировали по радиоуправляемым аппаратам.

По информации Sky, обломки самолета нашли на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси. Родственники Салы и пилота Айбботсона поставлены в известность. Не сообщается, найдены ли тела непосредственно Эмильяно Салы и Дэвида Айбботсона.

Матч Нанта остановили на 9-й минуте в память об Эмилиано Сале

Ранее сообщалось, что близкие Сала собрали более 100 тысяч евро на возобновление поисков футболиста.

Напомним, Эмилиано Сала направлялся из Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что самолет вот-вот развалится. Спустя несколько дней поисков полиция прекратила поисковую операцию, которая не дала никаких результатов.

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Футбол, Лига 1, ФК Нант, Новости футбола, Эмилиано Сала.
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