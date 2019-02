Спасатели на дне Ла-Манше нашли пропавший самолет, на котором летел Сала

Самолет, на котором нападающий Эмилиано Сала направлялся из Нанта в Кардифф, был найден. Об этом сообщает журналист Sky Sports Том Пэрмантер.

Как сообщает ВВС, нашел части пропавшего самолета на дней Ла-Манша Дэвид Мэрнс на своем судне FPV MORVEN, после чего те отправились на корабль GEO OCEAN III, где их идентифицировали по радиоуправляемым аппаратам.

По информации Sky, обломки самолета нашли на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси. Родственники Салы и пилота Айбботсона поставлены в известность. Не сообщается, найдены ли тела непосредственно Эмильяно Салы и Дэвида Айбботсона.

BREAKING The plane carrying Emiliano Sala and David Ibbotson has been found, their families have been told.

