"Хочу помочь Ман Сити": Пеллегрини надеется обыграть Ливерпуль

Новости спорта: Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал предстоящий матч против Ливерпуля в АПЛ.

Менеджер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями перед игрой против Ливерпуля в 25-м туре АПЛ. Чилиец обратил внимание, что эта победа позволит помочь и его предыдущему клубу — Ман Сити вчера обыграл Арсенал (3:1) и сократил отставание от Красных до 2 очков.

«Если мы победим, то буду рад, прежде всего, за свой клуб. Нам нужно успешно выступить в матчах против лидеров», — цитирует слова Пеллегрини BBC.

«Это не наши проблемы, если [своей победой] мы поможем Ман Сити. Хотя я, разумеется, тоже болельщик Манчестер Сити»

Мануэль Пеллегрини работал с Горожанами на протяжении трех сезонов, с 2013 по 2016. Под его руководством Ман Сити стал чемпионом Англии в 2014 году, а также дважды побеждал в Кубке лиги.

Матч Вест Хэм — Ливерпуль состоится сегодня (начало — в 22:00 по киевскому времени).