Почему Месси сбрил бороду?

Lay’s, как главный спонсор Лиги чемпионов, выпустил свежий рекламный ролик перед плей-офф Лиги чемпионов. В главной роли выступил Лео Месси, играющий дирижера, готовящегося к выходу на сцену. Строгий костюм, натертые до блеска туфли, капитанская повязка, дирижерская палочка и отсутствие бороды.
Смерть тренду предрекали еще три года назад, когда бородачи лезли отовсюду: с экранов телевизоров, реклам, окон авто, автобусов и так далее. Сегодня Лео Месси появился без бороды в рекламе.
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Continuará... To be continued... #BringTheFlavour lays #ChampionsLeague
Ранее также сообщалось, что участие Месси в матче с Реалом остается под вопросом.