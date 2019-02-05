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Почему Месси сбрил бороду?

Почему Месси сбрил бороду?
23:55 Вт, 5 Февраль 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Месси снялся в новой рекламе чипсов и сбрил бороду.

Lay’s, как главный спонсор Лиги чемпионов, выпустил свежий рекламный ролик перед плей-офф Лиги чемпионов. В главной роли выступил Лео Месси, играющий дирижера, готовящегося к выходу на сцену. Строгий костюм, натертые до блеска туфли, капитанская повязка, дирижерская палочка и отсутствие бороды.

Смерть тренду предрекали еще три года назад, когда бородачи лезли отовсюду: с экранов телевизоров, реклам, окон авто, автобусов и так далее. Сегодня Лео Месси появился без бороды в рекламе.

 
 
 
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Continuará... To be continued... #BringTheFlavour lays #ChampionsLeague

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Свитолина обошла Коноплянку, впереди - Зинченко

Ранее также сообщалось, что участие Месси в матче с Реалом остается под вопросом.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Новости футбола.
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