Тухель: Сегодня день рождения Неймара, но ему грустно

Новости спорта: Главный тренер ПСЖ прокомментировал восстановление звездного бразильца.

Наставник французского ПСЖ Томас Тухель рассказал о ходе восстановления нападающего команды Неймара.

"Неймар не испытывает боли. Ему стало гораздо лучше после поездки в Испанию. Нужно, чтобы Неймар был полностью уверен в своей ноге. Сегодня его день рождения, но ему грустно, поскольку он не может играть. Мы должны оставаться с Неймаром и выражать свою поддержку. Для него это очень важно", - цитирует Тухеля Mundo Deportivo.

Игрок французского ПСЖ Неймар отпраздновал 27 День рождения. Спортсмен устроил грандиозную вечеринку в одном из заведений Елисейских полей в Париже. Снимки и видео с празднования появились на страницах футболиста и гостей в Instargram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Festinha ontem Публикация от NEYMAR JÚNIOR (@neymarrbr_) 5 Фев 2019 в 11:08 PST

Форвард собрал друзей, семью и одноклубников, все пришли согласно дрес-коду в красных, белых и черных цветах.

Всего на вечеринке присутствовало около 500 человек, в том числе главный тренер ПСЖ Томас Тухель, диджей Боб Синклер и бразильский певец Уэсли Сафадан.