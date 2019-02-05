Тухель: Сегодня день рождения Неймара, но ему грустно

Наставник французского ПСЖ Томас Тухель рассказал о ходе восстановления нападающего команды Неймара.
"Неймар не испытывает боли. Ему стало гораздо лучше после поездки в Испанию. Нужно, чтобы Неймар был полностью уверен в своей ноге. Сегодня его день рождения, но ему грустно, поскольку он не может играть. Мы должны оставаться с Неймаром и выражать свою поддержку. Для него это очень важно", - цитирует Тухеля Mundo Deportivo.
Игрок французского ПСЖ Неймар отпраздновал 27 День рождения. Спортсмен устроил грандиозную вечеринку в одном из заведений Елисейских полей в Париже. Снимки и видео с празднования появились на страницах футболиста и гостей в Instargram.
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Форвард собрал друзей, семью и одноклубников, все пришли согласно дрес-коду в красных, белых и черных цветах.
Всего на вечеринке присутствовало около 500 человек, в том числе главный тренер ПСЖ Томас Тухель, диджей Боб Синклер и бразильский певец Уэсли Сафадан.