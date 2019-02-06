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Че Че рассказал о подготовке Динамо ко второй части сезона

Че Че рассказал о подготовке Динамо ко второй части сезона
08:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Бразилец признался, что подружился со многими одноклубниками.

Полузащитник Динамо Че Че рассказал, как проходит второй сбор "бело-синих".

"Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем раньше. У меня очень хорошие отношения с партнерами по команде, со многими подружились. Чувствую себя комфортно в коллективе.

Мы много работаем, хорошо готовимся, поэтому уже набрали достаточно неплохую физическую форму. Но это только первые матчи в новом году, и с каждой игрой мы должны добавлять.

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Легче ли даются нагрузки? Все равно, очень устал. Приходится выполнять много беговой работы. Но эти тренировки пойдут нам на пользу когда восстановится сезон", - цитирует бразильца официальный сайт Динамо.

Динамо вничью сыграло с Эстресундом в рамках тренировочного сбора.

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Че Че.
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