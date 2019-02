Вратарь совершил подвиг в Кубке Англии и убежал к рожающей жене (Видео)

Ньюпорт Каунти накануне сотворил историческое достижение. Клуб, выступающий в четвертом английском дивизионе, и которому лишь раз удавалось преодолеть четвертый раунд Кубка Англии (еще в сезоне 1948/49), неожиданно прошел старшего на два дивизиона Мидлсбро.

Аутсайдер дома победил 2:0 и вышел в пятый раунд. Там Каунти сыграют против самого чемпиона Англии Манчестер Сити.

@NewportCounty goalkeeper Joe Day's wife has been close to giving birth to twins for days.

Tonight, she went into labour during The Exiles' 2-0 win over @Boro.

At the FT whistle, Joe raced straight down the tunnel to be with his wife.

Good luck Joe and family! pic.twitter.com/w46gD2GjoM

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 5 февраля 2019 г.