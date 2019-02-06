Динамо - Нью-Инглэнд Революшн: Видео онлайн-трансляция матча

Новости спорта: Прямая видео трансляция товарищеского матча Динамо - Нью-Инглэнд Революшн.

Сегодня киевское "Динамо" проведет третий контрольный матч на втором зимнем сборе в испанской Марбелье.

Соперником "бело-синих" будет клуб из MLS "Нью-Инглэнд Революшн". Игра состоится на центральном поле Футбольного центра Марбельи и начнется в 16:00 по киевскому времени (15:00 по местному).

В прямом эфире матч будет транслироваться на нашем клубном YouTube-канале.

Стартовый состав киевлян:

Утром динамовцы провели тренировку в Футбольном центре. В сегодняшнем матче со стартовых минут на поле выйдут те полевые игроки, которые не участвовали во вчерашнем спарринге со шведским "Эстерсундом".