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"Усатый Роналду": В Сеть попала уникальная фотография футболиста

&quot;Усатый Роналду&quot;: В Сеть попала уникальная фотография футболиста
01:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Друг Криштиану Роналду поздравил португальца с днем рождения фотографиями из личного альбома.

Криштиану Роналду во вторник, 5 февраля, исполнилось 34 года. Игрок отметил праздник скромно, в близком кругу преданных ему людей.

Одними их таких близких друзей является Рикардо Регуфе, который сопровождает футболиста повсюду и играет жизненно важную роль в решениях, которые игрок принимал на протяжении всей своей карьеры.

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Друг форварда Ювентуса загрузил три фото в Instagram вместе с Роналду и поздравительным текстом.

"Поздравляю, брат. 34, а выглядишь словно 24!! Так много хороших воспоминаний у нас с тобой. Это большая гордость, что я могу сказать, что я друг лучшего в мире. Как на поле, так и за его пределами! Я люблю тебя, братан!", - написал Регуфе.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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