Павелко об избрании в Исполком УЕФА: Очень хороший сигнал

Новости спорта: Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал свое избрание в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Андрей Павелко, который сегодня стал одним из семи членов исполкома в высшем футбольном органе Европы, в частности, поблагодарил всех, кто его поддерживал, и назвал это событие "очень хорошим сигналом".

"Я думаю, что это очень хороший сигнал, ведь теперь в высшем европейском футбольном органе будет представитель Украины. Нам необходимо будет в составе УЕФА поработать над общими задачами по развитию.

Благодарен каждому из своих коллег-глав федераций в Европе. Это искренние люди, которые верят и прикладывают все усилия для развития европейского футбола. Очень благодарен нашим легендам, которые приехали поддержать. И Сергей Назарович Бубка, и Андрей Шевченко, Олег Блохин, Игорь Беланов. И всем тем, кто приложил усилия для того, чтобы кандидат от Украины смог представлять в исполкоме УЕФА нашу страну", - цитирует Павелко Footballua.tv.

Как сообщалось ранее, сегодня, 7 февраля, в Риме проходит 43-й Конгресс УЕФА, во время которого состоялись выборы в исполнительный комитет организации. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко по итогам голосования был избран в обновленный состав исполкома УЕФА на четыре года.