Барселона - Реал: в эфире не показали, как Альба нарушил правила против Винисиуса

В рамках первого полуфинального матча Кубка Испании по футболу между Барселоной и Реалом, который проходил на Камп Ноу и завершился со счетом 1:1, произошел спорный инцидент.

Как утверждает AS, телевидение скрыла момент, когда игрок "блаугранас" и сборной Испании Жорди Альба сфолил на бразильском вингере Винисиусе Жуниоре. На 50-й минуте поединке при минимальном преимуществе "сливочных" испанец схватил хавбека противоположной команды сзади за футболку в своей штрафной площади в момент, когда Жуниор пытался развернуться.

Mediapro, the company responsible for broadcasting the CdR did not show the replay of Alba’s foul on Vinicius inside the box. Referee Lahoz & his assistants - either on the touchline or in the video booth - overlooked the incident as well. [AS] pic.twitter.com/2YKW3GbwrR

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) 7 февраля 2019 г.