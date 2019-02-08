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Гамейро спас для Валенсии безнадежный матч с Бетисом в Кубке Испании

Гамейро спас для Валенсии безнадежный матч с Бетисом в Кубке Испании
09:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: "Летучие мыши" уступали в два мяча по ходу матча, но сумели добыть выездную ничью (2:2).

В Севилье прошел первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором местный Бетис принимал Валенсию. Главные тренеры обеих команд выпустили с первых минут боевые составы, показав, что всерьез рассчитывают на выход в финальный матч турнира. "Зелено-белые" сразу же забрали мяч под свой контроль на правах хозяев поля. но не создавали никакой остроты у чужих ворот. Валенсия значительно реже владела мячом, но впереди показывала более содержательную игру.

Ближе к середине первого тайма "летучие мыши" перехватили инициативу и перебрались на чужую половину поля, создав два голевых момента в течение минуты, но в обоих случаях на высоте был Роблес, который в красивых прыжках отразил удары Родриго и Мины соответственно. А через несколько минут забить могли уже хозяева, но удача от них отвернулась – мяч просвистел рядом со штангой после удара Гуардадо в падении.

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После этого Бетис снова перебрался на чужую половину поля большими силами, намереваясь повести в счете до перерыва, но не создавал опасных моментов, когда оказалось, что команды отправятся отдыхать без забитых голов, севильцы таки открыли счет – Каналес подал на дальнюю штангу после розыгрыша углового, Сидней скинул мяч на Морону, а тот отправил его в сетку – 1:0. При таком счете коллективы и отправились в раздевалки.

Подопечные Марселино активнее начали вторую половину встречи, проведя несколько акцентированных атак, но не довели их до завершающего удара по воротам. Хозяева не спешили форсировать события, при этом им удалось удвоить свое преимущество — на 54-й минуте Хоакин забил прямым ударом с углового, бригада арбитров этого не заметила, но помогла система VAR, определившая взятие ворот — 2:0. После пропущенного гола левантийцы не сразу смогли прийти в себя, позволяя сопернику и дальше владеть мячом.

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Со временем "летучие мыши" все же активизировались, во многом благодаря появлению на поле Гамейро, который в отчетном поединке отметился сразу двумя результативными действиями. На 70-й минуте Кевин получил мяч в штрафной площади и подал во вратарскую на Черышева, который ударом головой отправил мяч в сетку — 2:1. Это гол добавил гостям уверенности, он продолжили атаковать, рассчитывая тут же восстановить паритет, но опасных моментов не создавали, а затем и вовсе отдали мяч сопернику.

Ближе к окончанию встречи Валенсия снова отправилась в атаку, не желая проигрывать, заработала несколько стандартных положений, но они не принесли никакой пользы, угроза исходила лишь с игры. Сперва Черышев простил хозяев пробив в перекладину после подачи Гамейро, а уже в компенсированное времени француз выступил уже в качестве наконечника — Кевин замкнул прострел Родриго, принеся своей команде выездную ничью, которая на руку левантийцам в преддверии второго полуфинального поединка.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между Валенсией и Бетисом пройдет 28-го февраля на Месталье.

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ФК Валенсия, Футбол, ФК Бетис, Кубок Испании, Новости футбола.
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