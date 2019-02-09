Дида: Я видел в Алиссоне сильные качества еще с самого детства

Новости спорта: Легендарный голкипер сборной Бразилии и Милана Дида прокомментировал выступления Алиссона.

- Я видел в нем сильные качества еще с самого детства. Он был очень проворным и читал атакующую схему. Для меня было очевидно, что он вырастет в топ-игрока.

Я не давал ему конкретных советов, но когда ты с кем-то тренируешься, думаю, всегда стараешься скопировать в чем-то партнера, чтобы прогрессировать.

Единственный совет, который я ему дал: всегда будь сосредоточен и думай об игре, даже когда мяч далеко от тебя. Это помогает партнерам немного расслабляться и доверять тебе.

Ливерпуль пропустил всего 15 голов, у них лучшая защита в АПЛ. Конечно, это благодаря игре всей команды, но Алиссон определенно придает уверенности защитникам и всей команде.

Он один из сильнейших вратарей в Европе. Его огромный потенциал был заметен еще в детстве.