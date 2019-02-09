Футбол. Расписание матчей 9 февраля

Расписание матчей 9 февраля | суббота
Товарищеские матчи
14:00 Волеренга - Динамо Киев
Чемпионат Англии Премьер-лига 26-й тур
14:30 Фулхэм - Ман Юнайтед
17:00 Саутгемптон - Кардифф Сити
17:00 Хаддерсфилд Таун - Арсенал
17:00 Ливерпуль - Борнмут
17:00 Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед
17:00 Уотфорд - Эвертон
19:30 Брайтон энд Хоув Альбион - Бёрнли
Чемпионат Испании Примера 23-й тур
14:00 Хетафе - Сельта
17:15 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид
19:30 Эспаньол - Райо Вальекано
21:45 Жирона - Уэска
Чемпионат Германии Бундеслига 21-й тур
16:30 Боруссия М - Герта
16:30 Фрайбург - Вольфсбург
16:30 Боруссия Д - Хоффенхайм
16:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф
16:30 Ганновер - Нюрнберг
19:30 Бавария - Шальке
Чемпионат Италии Серия А 23-й тур
19:00 Фиорентина - Наполи
21:30 Парма - Интер Милан
Чемпионат Франции Лига 1 24-й тур
18:00 ПСЖ - Бордо
21:00 Страсбур - Анже
21:00 Амьен - Кан
Чемпионат Португалии Примейра Лига 21-й тур
17:30 Маритиму - Авеш
20:00 Портимоненси - Риу Аве
22:30 Тондела - Витория Г
Чемпионат Нидерландов Эредивизи 21-й тур
19:30 Хераклес - Аякс
19:30 Херенвен - Зволле
21:45 Фейеноорд - Де Графсхап
21:45 ВВВ-Венло - Виллем-II