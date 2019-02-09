Скачать
Суббота, 09.02.2019
Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
Динамо - Волеренга. Видео онлайн-трансляция матча 9.02.2019
Динамо - Волеренга. Видео онлайн-трансляция матча 9.02.2019
WTA наградила Ястремскую
WTA наградила Ястремскую
Михайлюк дебютировал за Детройт в НБА
Михайлюк дебютировал за Детройт в НБА

Футбол. Расписание матчей 9 февраля

Футбол. Расписание матчей 9 февраля
14:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем расписание всех футбольных матчей, которые состояться в субботу, 9 февраля.

Расписание матчей 9 февраля | суббота

Товарищеские матчи

14:00 Волеренга - Динамо Киев

Чемпионат Англии Премьер-лига 26-й тур

Самый высокий футболист мира перебрался в Англию

14:30 Фулхэм - Ман Юнайтед

17:00 Саутгемптон - Кардифф Сити

17:00 Хаддерсфилд Таун - Арсенал

17:00 Ливерпуль - Борнмут

17:00 Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед

17:00 Уотфорд - Эвертон

19:30 Брайтон энд Хоув Альбион - Бёрнли

Чемпионат Испании Примера 23-й тур

14:00 Хетафе - Сельта

17:15 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид

19:30 Эспаньол - Райо Вальекано

21:45 Жирона - Уэска

Гвардиола: Реал - не лучшая команда десятилетия

Чемпионат Германии Бундеслига 21-й тур

16:30 Боруссия М - Герта

16:30 Фрайбург - Вольфсбург

16:30 Боруссия Д - Хоффенхайм

16:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф

16:30 Ганновер - Нюрнберг

19:30 Бавария - Шальке

Чемпионат Италии Серия А 23-й тур

19:00 Фиорентина - Наполи

21:30 Парма - Интер Милан

Чемпионат Франции Лига 1 24-й тур

18:00 ПСЖ - Бордо

21:00 Страсбур - Анже

21:00 Амьен - Кан

Чемпионат Португалии Примейра Лига 21-й тур

17:30 Маритиму - Авеш

20:00 Портимоненси - Риу Аве

22:30 Тондела - Витория Г

Чемпионат Нидерландов Эредивизи 21-й тур

19:30 Хераклес - Аякс

19:30 Херенвен - Зволле

21:45 Фейеноорд - Де Графсхап

21:45 ВВВ-Венло - Виллем-II

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, ФК Барселона, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диллиан Уайт: Усик? Кто это вообще такой
02 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
03 Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
04 Сын Кости Цзю стал временным чемпионом WBA Oceania
05 Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь