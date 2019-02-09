Заря подпишет защитника Фонсеку на постоянной основе

Новости спорта: Защитник Порту Фернанду Фонсека станет игроком Зари на постоянной основе.

Изначально предполагалось, что правый фулбек присоединится к Заре на правах аренды. Однако издание Record сообщает, что луганский клуб договорился о полноценном трансфере португальца и заключит с ним контракт до июня 2021 года. Детали сделки между клубами пока остаются неизвестными.

Фонсека является воспитанником Порту, но в первой команде "драконов" провел лишь 1 матч. Ранее 21-летний игрок выступал также на правах аренды в Эштириле, где отыграл 19 поединков.

Заря продолжает подготовку ко второй половине сезона и проведет четыре спарринга на втором сборе в Турции.