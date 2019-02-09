Скачать
Суббота, 09.02.2019
Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
Динамо - Волеренга. Видео онлайн-трансляция матча 9.02.2019
Динамо - Волеренга. Видео онлайн-трансляция матча 9.02.2019
WTA наградила Ястремскую
WTA наградила Ястремскую
Михайлюк дебютировал за Детройт в НБА
Михайлюк дебютировал за Детройт в НБА

Заря подпишет защитника Фонсеку на постоянной основе

Заря подпишет защитника Фонсеку на постоянной основе
14:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Защитник Порту Фернанду Фонсека станет игроком Зари на постоянной основе.

Изначально предполагалось, что правый фулбек присоединится к Заре на правах аренды. Однако издание Record сообщает, что луганский клуб договорился о полноценном трансфере португальца и заключит с ним контракт до июня 2021 года. Детали сделки между клубами пока остаются неизвестными.

Фонсека является воспитанником Порту, но в первой команде "драконов" провел лишь 1 матч. Ранее 21-летний игрок выступал также на правах аренды в Эштириле, где отыграл 19 поединков.

Палкин рассказал, кто заменит Ракицкого в Шахтере

Заря продолжает подготовку ко второй половине сезона и проведет четыре спарринга на втором сборе в Турции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, ФК Порту, Футбол, Новости футбола, Фернанду Фонсека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диллиан Уайт: Усик? Кто это вообще такой
02 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
03 Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
04 Сын Кости Цзю стал временным чемпионом WBA Oceania
05 Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь