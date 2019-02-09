Игрок Динамо еще месяц не сможет согнуть ногу

Новости спорта: Хорватский легионер Динамо Йосип Пиварич прокомментировал сроки реабилитации.

Защитник "Динамо" Йосип Пиварич рассказал о своем состоянии. Напомним, что футболист перенес операцию на колене в начале этой недели, получив повреждение на тренировочном сборе во время матча с чешской "Спартой".

"Любая травма становится большим разочарованием, будь это мышечный разрыв, растяжение или другое повреждение, которое выводит тебя из строя на шесть месяцев.

Эта травма немного сложнее, чем та, что была у меня несколько лет назад. Тогда мне делали лишь реконструкцию передних крестообразных связок, а теперь еще и пришивали часть мениска. Это означает, что моя реабилитация затянется и мне нужно начинать процесс восстановления медленнее. В течение 3-4 недель я не смогу согнуть ногу", – приводит слова Пиварича Gol.hr.