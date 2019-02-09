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Футболист потерял сознание на скамейке запасных

Футболист потерял сознание на скамейке запасных
18:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: 18-летний игрок «Лидса» упал в обморок, находясь на скамейке запасных.

В концовке матча 31-го тура английского Чемпионшипа «Мидлсбро» — «Лидс» одному из игроков гостей, находившихся на скамейке запасных, стало плохо. 18-летний Джэк Кларк потерял сознание, медики оказали экстренную помощь футболисту, после чего игрока увезли в больницу прямо со стадиона, сообщает The Sun.

Из-за инцидента судья был вынужден ненадолго прервать матч. В результате арбитр добавил к основному времени 12 минут. Встреча завершилась со счётом 1:1, гости сумели сравнять счёт в самой концовке.

«Мидлсбро» и «Лидс» ведут борьбу за выход в английскую Премьер-лигу. «Лидс» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу, «Мидлсбро», набрав 51 очко, занимает четвёртое место. «Лидс» в нынешнем сезоне тренирует известный аргентинский специалист Марсело Бьельса.

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АПЛ, ФК Лидс, Новости футбола, Джэк Кларк.
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