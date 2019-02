Футболист потерял сознание на скамейке запасных

В концовке матча 31-го тура английского Чемпионшипа «Мидлсбро» — «Лидс» одному из игроков гостей, находившихся на скамейке запасных, стало плохо. 18-летний Джэк Кларк потерял сознание, медики оказали экстренную помощь футболисту, после чего игрока увезли в больницу прямо со стадиона, сообщает The Sun.

Из-за инцидента судья был вынужден ненадолго прервать матч. В результате арбитр добавил к основному времени 12 минут. Встреча завершилась со счётом 1:1, гости сумели сравнять счёт в самой концовке.

