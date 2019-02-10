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Заря просматривает полузащитника сборной Габона

Заря просматривает полузащитника сборной Габона
09:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Габонский полузащитник Гаэтан Мезу находиться на просмотре в луганской Заре.

Полузащитник Гаэтан Мезу находится на просмотре в Заре, сообщает Zoryafc.com. Габонец уже тренируется вместе с командой, однако о возможном подписании соглашения с ним источник не уточняет.

Последним клубом 22-летнего хавбека был румынский Дунэря Кэлэраши, за который он выступал с осени 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 6 поединков за представителя второго дивизиона Румынии, забитыми мячами не отличался. Хотя в прошлом сезоне сыграл в 25 матчах за Дунэрю, забил 4 мяча и отдал 5 ассистов.

Также в активе Мезу — выступления в составе сборной Габона. В прошлом году он сыграл за нее в матче против ОАЭ (1:0) в рамках Кубка короля.

Заря подпишет защитника Фонсеку на постоянной основе

Это не единственный трансфер, который могут заключить луганчане в зимнее трансферное окно. Ранее A Bola сообщала, что Заря заплатит 2,5 миллиона евро за переход защитника Фернандо Фонсеки.

Зимой состав Зари уже пополнил форвард Филипп Будковский, который перешел из Шахтера. Также команду Вернидуба усилили защитник Максим Белый, полузащитник Игорь Чайковский и нападающий Неманья Иванович.

На данный момент луганский клуб находится на 4-м месте турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 28 очков после 18 поединков. Первый официальный матч 2019 года Заря сыграет против Динамо в 19-м туре УПЛ. Поединок состоится в Киеве 25 февраля.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Гаэтан Мезу.
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