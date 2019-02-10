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Бавария - Шальке. Видео обзор матча 9.02.2019

Бавария - Шальке. Видео обзор матча 9.02.2019
14:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 21-го тура чемпионата Германии Бавария - Шальке.

Подопечные Нико Ковача набрали три очка в матче против гельзенкирхенцев (3:1).

Бавария - Шальке 3:1

Голы: Брума, 12 (в свои ворота), Левандовски, 27, Гнабри, 57 — Кутуджу, 25.

Боруссия Д - Хоффенхайм. Видео обзор матча

Бавария: Ульрайх — Алаба, Хуммельс, Боатенг, Киммих — Алькантара, Горецка — Гнабри (Дэвис, 89), Хамес (Мартинес, 78), Коман (Рибери, 68) — Левандовски.

Шальке: Ферманн — Калиджури, Сане, Брума, Ощипка — Руди (Маскарелль, 33), Сердар (Арит, 54) — Бенталеб, Маккенни, Коноплянка — Кутуджу (Ут, 73).

Предупреждения: Левандовски — Калиджури, Брума.

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