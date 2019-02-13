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Нападающий Икарди исключен из заявки Интера на матч Лиги Европы

Нападающий Икарди исключен из заявки Интера на матч Лиги Европы
19:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Конфликт между форвардом Мауро Икарди и миланским клубом набирает обороты.

Нападающий Интера Мауро Икарди исключен из заявки команды на предстоящий поединок Лиги Европы против Рапида, сообщает Football Italia.

Ранее аргентинец был лишен капитанской повязки, которая перешла к 34-летнему голкиперу Самиру Хандановичу.

Достоверно неизвестны причины таких решений. Многие СМИ связывают это с переговорами о новом контракте с "нерадзурри".

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Состав Интера на матч против Рапида выглядит следующий образом: Ханданович, Паделли, Берни — Де Врей, Раноккия, Асамоа, Седрик, Миранда, Д'Амброзио — Нолан, Весино, Наингголан, Валеро, Перишич, Скиро, Рорик — Лаутаро, Политано, Кандрева.

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ФК Интер (Милан), Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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