Аякс - Реал: составы команд на матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Реала» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча команд состоится сегодня, 13 февраля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

«Аякс»: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, ван де Бек, Зиеш, Нерес, Шоне, Тадич.

Запасные: Лампру, Кристенсен, Велтман, Сингравен, Хунтелар, Дольберг, де Вит.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Бэйл, Каземиро, Регилон, Винисиус.

Запасные: К. Навас, Вальвехо, Мариано, Марсело, Васкес, Асенсио, Севальос.

«Реалу» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Рома», «Виктория Пльзень» и ЦСКА. «Аякс» в свою очередь встречался с «Баварией», «Бенфикой» и АЕКом.