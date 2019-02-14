Цыганык: Зимой Русин очень хотел уйти из Динамо

Новости спорта: Игорь Цыганык сообщил, что Назарий Русин хотел покинуть Динамо зимой.

Ведущий программы «Циганик Live» на FootballHub Игорь Цыганык сообщил, что форвард «Динамо» Назарий Русин хотел покинуть клуб этой зимой.

«Зимой Русин очень хотел уйти из «Динамо». Он сказал, что его там не видят, а он готов играть в основном составе, расти, прогрессировать. А «Динамо» покупает нападающих, дает им больше времени на поле.

Русин хотел уйти в аренду и себя там показать. Ярким примером для этого был Яремчук.

Михайлив (Роман Михайлив, экс-президент «Львова», – прим.) просто уговорил Русина остаться в «Динамо». Попросил еще полгода потерпеть, искать свой шанс. Учитывая то, как он выглядел на сборах, свой шанс он использовал. Дальше уже все зависит не от него. Если человек забивает на сборах, а его не ставят в основных матчах, значит есть определенная предвзятость», – сказал Цыганык.