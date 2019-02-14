Лига Европы: расписание матчей 14 февраля

Первый матч 1/16 финала был сыгран 12 февраля в Стамбуле, где Фенербахче минимально обыграл Зенит Ярослава Ракицкого (1:0).
Сегодня состоится большинство матчей, в том числе Динамо и Шахтер проведут игры в Греции и Харькове.
Расписание 14 февраля | четверг
Лига Европы 2018/2019 1/16 Финала
19:55 Краснодар - Байер
19:55 Лацио - Севилья
19:55 Рапид Вена - Интер Милан
19:55 Ренн - Реал Бетис
19:55 БАТЭ - Арсенал
19:55 Славия Прага - Генк
19:55 Олимпиакос Пирей - Динамо Киев Футбол 1
19:55 Галатасарай - Бенфика
22:00 Спортинг Л - Вильярреал
22:00 Брюгге - Зальцбург
22:00 Шахтер Донецк - Айнтрахт Ф Футбол 2
22:00 Цюрих - Наполи
22:00 Селтик Глазго - Валенсия Футбол 1
22:00 Виктория Пльзень - Динамо Загреб
22:00 Мальмё - Челси
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