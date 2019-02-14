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Четверг, 14.02.2019
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Лига Европы: расписание матчей 14 февраля

Лига Европы: расписание матчей 14 февраля
12:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня большинство команды Лиги Европы сыграют первые матчи 1/16 финала.

Первый матч 1/16 финала был сыгран 12 февраля в Стамбуле, где Фенербахче минимально обыграл Зенит Ярослава Ракицкого (1:0).

Сегодня состоится большинство матчей, в том числе Динамо и Шахтер проведут игры в Греции и Харькове.

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Расписание 14 февраля | четверг

Лига Европы 2018/2019 1/16 Финала

19:55 Краснодар - Байер

19:55 Лацио - Севилья

19:55 Рапид Вена - Интер Милан

19:55 Ренн - Реал Бетис

19:55 БАТЭ - Арсенал

19:55 Славия Прага - Генк

19:55 Олимпиакос Пирей - Динамо Киев Футбол 1

19:55 Галатасарай - Бенфика

22:00 Спортинг Л - Вильярреал

22:00 Брюгге - Зальцбург

22:00 Шахтер Донецк - Айнтрахт Ф Футбол 2

22:00 Цюрих - Наполи

22:00 Селтик Глазго - Валенсия Футбол 1

22:00 Виктория Пльзень - Динамо Загреб

22:00 Мальмё - Челси

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, ЛЕ.
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