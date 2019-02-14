Умер 15-летний футболист

Новости спорта: 15-летний футболист «Реймса» скончался от остановки сердца.

Бывший полузащитник юношеской команды «Реймса» Мохамед Саван скончался накануне, 13 февраля, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Инцидент произошёл во время матча, в котором 15-летний хавбек играл со своими друзьями. У Савана произошла остановка сердца, подоспевшие к месту происшествия врачи не сумели спасти его.

«Клуб глубоко шокирован произошедшим. Наши мысли сейчас с семьёй Савана», — говорится в сообщении «Реймса».

Le SDR profondément sous le choc. Passé par les U14 et U15 du club avant de rejoindre cet été le Cormontreuil FC, Mohamed Savane s'est éteint hier, lors d'un match entre amis. Le SDR est tourné vers sa famille, ses proches et tout le football rémois, secoués par ce drame. pic.twitter.com/Uxe2iggMXi — Stade de Reims (@StadeDeReims) 14 февраля 2019 г.

Саван ранее выступал за команды «Реймса» U14 и U15.

«Реймс» после 24 туров занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея в активе 35 очков. В 25-м туре команде предстоит встретиться с «Ренном». Матч состоится в воскресенье, 17 февраля, на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе.