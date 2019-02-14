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Умер 15-летний футболист

Умер 15-летний футболист
14:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: 15-летний футболист «Реймса» скончался от остановки сердца.

Бывший полузащитник юношеской команды «Реймса» Мохамед Саван скончался накануне, 13 февраля, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Инцидент произошёл во время матча, в котором 15-летний хавбек играл со своими друзьями. У Савана произошла остановка сердца, подоспевшие к месту происшествия врачи не сумели спасти его.

«Клуб глубоко шокирован произошедшим. Наши мысли сейчас с семьёй Савана», — говорится в сообщении «Реймса».

Саван ранее выступал за команды «Реймса» U14 и U15.

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«Реймс» после 24 туров занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея в активе 35 очков. В 25-м туре команде предстоит встретиться с «Ренном». Матч состоится в воскресенье, 17 февраля, на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе.

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Футбол, Новости футбола, ФК Реймс, Мохамед Саван.
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