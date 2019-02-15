Экс-защитник Динамо Тремулинас объявил о завершении карьеры

Новости спорта: Спустя три года после своего последнего сыгранного матча экс-защитник "Динамо" Бенуа Тремулинас объявил о завершении карьеру футболиста.

33-летний француз получил серьезную травму колена, когда его "Севилья" встретилась в Лиге Европы с донецким "Шахтером" в мае 2016 года. С тех пор на поле он не выходил, а летом 2017-го года покинул Испанию на правах свободного агента, после чего тренировался с резервной командой родного "Бордо".

- Я отдал все, и попробовал все. Но после трех операций на колене за два с половиной года мое физическое состояние больше не позволяет мне продолжать карьеру футболиста.

Во-первых, я хочу поблагодарить свою жену, которая была настоящей опорой для меня в этот сложный период. Мои мысли всегда о моих близких, которые поддерживают меня и дороги мне – моя семья, друзья и самый лучший друг. Также благодарю моих родственников за поддержку. Благодарность Лоику Лепутру из Sport Analyse и Арно Брухарду, а также его команде из 11 человек, которые посвятили мне много времени из-за моего колена.

Наконец, я благодарен докторам. Хотелось бы сказать спасибо моим первым тренерам из "Бордо", который заставили меня веселится еще с ранее возраста и научили истинным ценностям футболиста, смирению, уважению и самоотдаче. Гай Дюбуа, Лукас Филипп, Патрик Баттистон, Пьер Лаба и Жан-ЛуиТриу были также очень важными людьми в моем прогрессе. Говоря о прогрессе, я не могу не упомянуть о важности Лорана Блана и Жана-Луи Гассета – я обязан им многим.

Благодаря миру футбола я смог со многими подружиться. У меня были отличные футбольный моменты: победы, титулы, финалы, поражения… Они заставили меня расти как игрока, и как человека. Я очень горжусь тем, что выиграл титула с моим "Бордо", а затем с "Севильей" дважды победил в Лиге Европы под руководством Унаи Эмери.

У меня были замечательные моменты в Киеве, Сент-Этьене. Одно из самых моих больших достижений за карьеры – я 5 раз примерял футболку национальной сборной Франции, за что благодарю Дидье Дешама.

В заключение я хотел бы сказать большое спасибо болельщикам, без которых футбол не был бы особенным. Сторонникам "Бордо", жителям Сент-Этьена, болельщиком "Севильи" и фанатом "Динамо", а также сборной Франции, которые всегда поддерживали меня, - спасибо всем вам.

Пришло время закрыть эту страницу и открыть еще одну, которая, я надеюсь, будет такой же богатой, как и первая.

До скорой встречи,

Бенуа Тремулинас, - цитирует француза France Football.