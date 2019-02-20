Шальке 2:3 Манчестер Сити: события матча (Видео)

Сегодня, 20 февраля, Шальке на "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене примет Манчестер Сити в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19. Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. В прямом эфире в Украине игру покажете телеканала "Футбол 1".
Прямая текстовая трансляция матча:
Шальке 2:3 Манчестер Сити
Голы: Бенталеб 38' (с пенальти), 45' (с пенальти) - Агуэро 18', Сане 85', Стерлинг 90'
Предупреждения: Ут 41', Сане 73' - Отаменди 36', Фернандиньо 43', Эдерсон 90+5;
Удаление: Отаменди 68' - (вторая желтая)
Лучшие моменты 2-го тайма:
Матч окончен!
90+5' - Эдерсон получил предупреждение за неспортивное поведение.
5 минут добавлено к матчу.
Победный гол Стерлинга:
90' - Гол! Стерлинг забивает после длиннющего заброса Эдерсона.
87' - Замена у Шальке: Ута меняет Арит.
87' - Замена у МС: Зинченко меняет своего "близнеца" Де Брюйне.
Видео гола-шедевра Сане:
85' - Гол! Сане забивает прямым ударом со штрафного!
84' - Калиджури нарушил правила вблизи своей штрафной.
78' - Замена у МС: Сане меняет Агуэро.
77' - Замена у Шальке: Скрибски меняет Маккенни.
77' - Бернарду Сильва пробил с метров 16-и - чуть выше ворот.
74' - Опасно! Де Брюйне пробил со штрафного - мяч рикошетом от "стенки" едва не залетел в угол ворот.
73' - Сане нарушил правила вблизи своей штрафной - опасный стандарт для гостей.
69' - Замена у МС: Компани меняет Давида Силву.
68' - Удаление! Отаменди нарушает правила на "бровке" - вторая желтая!
65' - Замена у Шальке: Бургшталлер меняет Мендиля.
62' - Хозяева любой ценой пытаются сбить темп игры.
59' - Двое игроков Шальке лежат на газоне, возможны замены.
57' - Ферманн поймал мяч после прострела с левого фланга.
52' - Агуэро пробил с метров 22-х - мимо ворот.
51' - Стерлинг нарушает правила в атаке.
47' - Стерлинг пробил в касание - мимо ворот.
47' - Де Брюйне заработал угловой.
Начался второй тайм!
Лучшие моменты 1-го тайма:
Завершился первый тайм!
45+4' - Бурнарду Сильва пробил в касание с метров 16-и - чуть выше ворот.
5 минут добавлено к 1-му тайму.
Видео второго гола Бенталеба:
45' - Гол! Бенталеб делает дубль с пенальти!
43' - Пенальти! Фернандиньо нарушил правила в своей штрафной - предупреждение для бразильца.
41' - Ут грубо сыграл в атаке - предупреждение.
Видео гола Бенталеба:
38' - Гол! Бенталеб реализовал 11-метровый.
36' - Арбитр назначает пенальти! Отаменди наказан желтой карточкой.
34' - Отаменди сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр воспользовался VAR.
33' - Ферманн поймал мяч после удара Де Брюйне со штрафного.
32' - Удар Стерлинга с метров 20-и заблокирован.
27' - Агуэро нарушил правила в атаке.
25' - Опасно! Ут пробил с метров 20-и - рядом со штангой.
23' - Калиджури оказался в офсайде.
Видео гола Агуэро:
18' - Гол! Забивает Агуэро. Ферманн небрежно отпасовал на защитника, Давид Силва обокрал Салифа Сане и выкатил мяч на Агуэро, который легко поразил пустые ворота.
16' - Ферманн легко справился с дальним ударом Де Брейне.
14' - Маккенни фолит в атаке.
11' - Агуэро пробил с линии штрафной - рикошет от защитника и угловой.
10' - Титаническое преимущество гостей во владении мячом.
7' - Опасно! Агуэро пробил головой после подачи с левого фланга - Ферманн перевел мяч на угловой.
6' - Стерлинг заработал штрафной на фланге.
5' - Прострел Стерлинга заблокировал Настасич.
4' - Ферманн удачно выше из ворот, выбив мяч в аут.
3' - На вынос пока играют хозяева поля.
2' - Сити владеют мячом.
Матч начался!
Разминка перед игрой:
Catching up with old pals
#s04vcity
#mancity pic.twitter.com/rRl8TBROOy
— Manchester City (@ManCity) 20 февраля 2019 г.
Подтрибунное помещение домашнего стадиона "Шальке". Красотище!
Кевин Де Брейне настраивается на матч:
Все готово к началу матча, атмосфера на стадионе в Гельзенкирхене потрясающая:
Auf geht’s #Schalke! #s04mci #s04 pic.twitter.com/qxduQ5ZqFR
— #s049ers (@s049ers) 20 февраля 2019 г.
Сити уже на стадионе:
Our boys
#s04vcity
#mancity pic.twitter.com/dW68IbtS7r
— Manchester City (@ManCity) 20 февраля 2019 г.
Звезда Манчестер Сити Лерой Сане сегодня проведет матч против своей бывшей команды:
Hi, @LeroySane19! #S04 #S04CI pic.twitter.com/qEedIj8L4u
— FC Schalke 04 (@s04) 20 февраля 2019 г.
Составы команд:
"Шальке-04": Ферман, Очипка, Настасич, С. Сане, Брума, Мендиль, Ут, Калиджури, Сердар, Маккенни, Бенталеб.
Запасные: Нюбель, Матондо, Кутуджу, Бургшталлер, Скрыбски, Руди, Арит.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уолкер, Агуэро, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брёйне, Давид Сильва, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг.
Запасные: Мурич, Компани, Данило, Марез, Зинченко, Фоден, Зане.
Ответная игра состоится в Манчестере 12 марта.