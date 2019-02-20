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Шальке 2:3 Манчестер Сити: события матча (Видео)

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Шальке 2:3 Манчестер Сити: события матча (Видео)
21:22 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: 20 февраля Шальке Евгения Коноплянки примет Манчестер Сити Александра Зинченко.

Сегодня, 20 февраля, Шальке на "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене примет Манчестер Сити в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19. Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу испанская бригада арбитров  во главе с Карлосом дель Серро. В прямом эфире в Украине игру покажете телеканала "Футбол 1". 

Прямая текстовая трансляция матча:

Шальке 2:3 Манчестер Сити

Голы: Бенталеб 38' (с пенальти), 45' (с пенальти) - Агуэро 18', Сане 85', Стерлинг 90'

Предупреждения: Ут 41', Сане 73' - Отаменди 36', Фернандиньо 43', Эдерсон 90+5;

Удаление: Отаменди 68' - (вторая желтая)

Лучшие моменты 2-го тайма:

Матч окончен!

90+5' - Эдерсон получил предупреждение за неспортивное поведение.

5 минут добавлено к матчу.

Победный гол Стерлинга:

90' - Гол! Стерлинг забивает после длиннющего заброса Эдерсона.

87' - Замена у Шальке: Ута меняет Арит.

87' - Замена у МС: Зинченко меняет своего "близнеца" Де Брюйне.

Видео гола-шедевра Сане:

85' - Гол! Сане забивает прямым ударом со штрафного!

84' - Калиджури нарушил правила вблизи своей штрафной.

78' - Замена у МС: Сане меняет Агуэро.

77' - Замена у Шальке: Скрибски меняет Маккенни.

77' - Бернарду Сильва пробил с метров 16-и - чуть выше ворот.

74' - Опасно! Де Брюйне пробил со штрафного - мяч рикошетом от "стенки" едва не залетел в угол ворот.

73' - Сане нарушил правила вблизи своей штрафной - опасный стандарт для гостей.

69' - Замена у МС: Компани меняет Давида Силву.

68' - Удаление! Отаменди нарушает правила на "бровке" - вторая желтая!

65' - Замена у Шальке: Бургшталлер меняет Мендиля.

62' - Хозяева любой ценой пытаются сбить темп игры.

59' - Двое игроков Шальке лежат на газоне, возможны замены.

57' - Ферманн поймал мяч после прострела с левого фланга.

52' - Агуэро пробил с метров 22-х - мимо ворот.

51' - Стерлинг нарушает правила в атаке.

47' - Стерлинг пробил в касание - мимо ворот.

47' - Де Брюйне заработал угловой.

Начался второй тайм!

Лучшие моменты 1-го тайма:

Завершился первый тайм!

45+4' - Бурнарду Сильва пробил в касание с метров 16-и - чуть выше ворот.

5 минут добавлено к 1-му тайму.

Видео второго гола Бенталеба:

45' - Гол! Бенталеб делает дубль с пенальти!

43' - Пенальти! Фернандиньо нарушил правила в своей штрафной - предупреждение для бразильца.

41' - Ут грубо сыграл в атаке - предупреждение.

Видео гола Бенталеба:

38' - Гол! Бенталеб реализовал 11-метровый.

36' - Арбитр назначает пенальти! Отаменди наказан желтой карточкой.

34' - Отаменди сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр воспользовался VAR.

33' - Ферманн поймал мяч после удара Де Брюйне со штрафного.

32' - Удар Стерлинга с метров 20-и заблокирован.

27' - Агуэро нарушил правила в атаке.

25' - Опасно! Ут пробил с метров 20-и - рядом со штангой.

23' - Калиджури оказался в офсайде.

Видео гола Агуэро:

18' - Гол! Забивает Агуэро. Ферманн небрежно отпасовал на защитника, Давид Силва обокрал Салифа Сане и выкатил мяч на Агуэро, который легко поразил пустые ворота.

16' - Ферманн легко справился с дальним ударом Де Брейне.

14'Маккенни фолит в атаке.

11' - Агуэро пробил с линии штрафной - рикошет от защитника и угловой.

10' - Титаническое преимущество гостей во владении мячом.

7' - Опасно! Агуэро пробил головой после подачи с левого фланга - Ферманн перевел мяч на угловой.

6' - Стерлинг заработал штрафной на фланге.

5' - Прострел Стерлинга заблокировал Настасич.

4' - Ферманн удачно выше из ворот, выбив мяч в аут.

3' - На вынос пока играют хозяева поля.

2' - Сити владеют мячом.

Матч начался!

Разминка перед игрой:

Подтрибунное помещение домашнего стадиона "Шальке". Красотище!

Кевин Де Брейне настраивается на матч:

Все готово к началу матча, атмосфера на стадионе в Гельзенкирхене потрясающая:

Сити уже на стадионе:

Звезда Манчестер Сити Лерой Сане сегодня проведет матч против своей бывшей команды:

 Составы команд:

"Шальке-04": Ферман, Очипка, Настасич, С. Сане, Брума, Мендиль, Ут, Калиджури, Сердар, Маккенни, Бенталеб.

Запасные: Нюбель, Матондо, Кутуджу, Бургшталлер, Скрыбски, Руди, Арит.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уолкер, Агуэро, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брёйне, Давид Сильва, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг.

Запасные: Мурич, Компани, Данило, Марез, Зинченко, Фоден, Зане.

Ответная игра состоится в Манчестере 12 марта.

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