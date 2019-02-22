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Таблица коэффициентов УЕФА по итогам матчей 21 февраля

Таблица коэффициентов УЕФА по итогам матчей 21 февраля
11:36 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Украина сократила отставание от Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА после ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Украина занимает девятое место в таблице коэффициентов, имея в своем активе 38,900 балла. Бельгия (39,900) находится на восьмой строчке.

Отметим, что Украина досрочно гарантировала себе преимущество на Турцией на старте следующего сезона, поскольку отрыв от ближайшего преследователя составляет 4,3 балла при необходимых 4,0. Теоретически догнать Украину еще могут Австрия, Нидерланды и Чехия, сохранивших по одному представителю.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА:

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1. Испания – 99,998

2. Англия – 77,117

3. Италия – 73,583

4. Германия – 70,641

5. Франция – 58,165

6. Россия – 50,382

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7. Португалия – 46,632

8. Бельгия – 39,900

9. Украина – 38,900

10. Турция – 34,600

Напомним, сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

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