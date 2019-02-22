Динамо в промо-видео приглашает болельщиков на матч с Зарей

Киевский футбольный клуб "Динамо" призвал болельщиков поддержать команду 25 февраля в матче против луганской "Зари" в рамках 19 тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.
Видео промо футбольного поединка "Динамо" (Шахтер) – "Заря" (Луганск) появилось на канале киевлян в YouTube.
"После победы над "Олимпиакосом" в Лиге Европы динамовцы заслуживают большой поддержки в очень принципиальном матче украинской Премьер-лиги против луганской "Зари". Поддержи команду так же страстно, как и против греков", - говорится в подписи к видео.
Поединок "Динамо" (Шахтер) – "Заря" (Луганск) состоится в понедельник, 25 февраля, на столичном НСК "Олимпийский" и начнется в 18.30.