Динамо в промо-видео приглашает болельщиков на матч с Зарей

Новости спорта: На этих выходных возобновляется Чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, киевский клуб приглашает болельщиков на матч против Зари в понедельник.

Киевский футбольный клуб "Динамо" призвал болельщиков поддержать команду 25 февраля в матче против луганской "Зари" в рамках 19 тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Видео промо футбольного поединка "Динамо" (Шахтер) – "Заря" (Луганск) появилось на канале киевлян в YouTube.

"После победы над "Олимпиакосом" в Лиге Европы динамовцы заслуживают большой поддержки в очень принципиальном матче украинской Премьер-лиги против луганской "Зари". Поддержи команду так же страстно, как и против греков", - говорится в подписи к видео.