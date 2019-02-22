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Динамо в промо-видео приглашает болельщиков на матч с Зарей

Динамо в промо-видео приглашает болельщиков на матч с Зарей
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: На этих выходных возобновляется Чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, киевский клуб приглашает болельщиков на матч против Зари в понедельник.

Киевский футбольный клуб "Динамо" призвал болельщиков поддержать команду 25 февраля в матче против луганской "Зари" в рамках 19 тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Видео промо футбольного поединка "Динамо" (Шахтер) – "Заря" (Луганск) появилось на канале киевлян в YouTube.

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"После победы над "Олимпиакосом" в Лиге Европы динамовцы заслуживают большой поддержки в очень принципиальном матче украинской Премьер-лиги против луганской "Зари". Поддержи команду так же страстно, как и против греков", - говорится в подписи к видео.

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Поединок "Динамо" (Шахтер) – "Заря" (Луганск) состоится в понедельник, 25 февраля, на столичном НСК "Олимпийский" и начнется в 18.30.

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ФК Динамо К, Заря, УПЛ, Премьер-лига.
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