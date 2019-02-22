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Голкипер Динамо Бойко - лучший вратарь недели в Лиге Европы

Голкипер Динамо Бойко - лучший вратарь недели в Лиге Европы
14:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский вратарь Денис Бойко киевлян попал команду недели второго по значимости еврокубка.

Вчера, 21 февраля, киевское Динамо дома обыграло греческий Олимпиакос со счетом 1:0 и пробилось в следующий этап Лиги Европы.

Голкипер "бело-синих" и сборной Украины по футболу Денис Бойко в ответном поединке 1/16 финала ЛЕ смог сохранить свои ворота "сухими", сделал 5 сэйвов, дважды удачно сыграл на выходе, отдал 21 пас с точностью 76% и семь раз перехватил мяч, что позволило ему попасть в команду недели.

Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019

Отметим, что игра против команды из Пиреи стала лучшим в еврокубковой карьере Бойко, утверждает InStat.

 

 

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Денис Бойко.
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