Голкипер Динамо Бойко - лучший вратарь недели в Лиге Европы

Новости спорта: Украинский вратарь Денис Бойко киевлян попал команду недели второго по значимости еврокубка.

Вчера, 21 февраля, киевское Динамо дома обыграло греческий Олимпиакос со счетом 1:0 и пробилось в следующий этап Лиги Европы.

Голкипер "бело-синих" и сборной Украины по футболу Денис Бойко в ответном поединке 1/16 финала ЛЕ смог сохранить свои ворота "сухими", сделал 5 сэйвов, дважды удачно сыграл на выходе, отдал 21 пас с точностью 76% и семь раз перехватил мяч, что позволило ему попасть в команду недели.

Отметим, что игра против команды из Пиреи стала лучшим в еврокубковой карьере Бойко, утверждает InStat.