Два украинца из Динамо в команде недели Лиги Европы по Whoscored

Новости спорта: Авторитетный портал Whoscored высоко оценил игру двух украинских игроков, благодаря которым Динамо пробилось в 1\8 Лиги Европы.

Вратарь "Динамо" Денис Бойко и левый защитник киевлян Виталий Миколенко попали в символическую сборную недели Лиги Европы.

Авторитетный статистический портал Whoscored признал украинцев лучшими на своих позициях среди всех команд турнира.

Кроме украинцев в команде недели сразу три игрока Арсенала, победившего дома БАТЭ и игрок команды соперника Динамо в 1\8 Лиги Европы Челси.

Напомним, Динамо в понедельник возобновит соревнования в 19-м туре УПЛ матчем с Зарей, а в 1\8 Лиги Европы по итогам сегодняшней жеребьевки поедет в Лондон на матч с местным Челси.