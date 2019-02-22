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Два украинца из Динамо в команде недели Лиги Европы по Whoscored

Два украинца из Динамо в команде недели Лиги Европы по Whoscored
19:48 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Авторитетный портал Whoscored высоко оценил игру двух украинских игроков, благодаря которым Динамо пробилось в 1\8 Лиги Европы.

Вратарь "Динамо" Денис Бойко и левый защитник киевлян Виталий Миколенко попали в символическую сборную недели Лиги Европы.

Авторитетный статистический портал Whoscored признал украинцев лучшими на своих позициях среди всех команд турнира.

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Кроме украинцев в команде недели сразу три игрока Арсенала, победившего дома БАТЭ и игрок команды соперника Динамо в 1\8 Лиги Европы Челси.

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Напомним, Динамо в понедельник возобновит соревнования в 19-м туре УПЛ матчем с Зарей, а в 1\8 Лиги Европы по итогам сегодняшней жеребьевки поедет в Лондон на матч с местным Челси. 

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Лига Европы, ФК Динамо К, Денис Бойко, Команда недели, Виталий Миколенко.
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