Полузащитник Барселоны успеет восстановиться к матчу против Реала

Полузащитник Барселоны Артур уже принял участие в тренировке с партнерами по команде, сообщает Marca.
Бразилец имеет шансы сыграть в матче Кубка Испании против Реала, который состоится в среду, 27 февраля.
Хавбек получил травму подколенного сухожилия ранее в феврале, из-за чего изначально должен был пропустить не меньше 3-4 недель. Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде, впрочем, пока не уверен, сыграет ли Артур с Реалом.
«Не знаю, будет ли он готов к матчу. Сейчас мы в положении, когда он имеет шансы сыграть, но я пока не знаю наверняка», — приводит источник слова Вальверде.
В нынешнем сезоне Артур провел за блаугранас 27 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.