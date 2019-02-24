Известный футболист испугал болбоя (Видео)

Новости спорта: Бафетимби Гомису даже пришлось извинятся и подарить свою футболку испугавшемуся мальчишке.

Бывший нападающий сборной Франции Бафетимби Гомис, играющий в саудовском Аль-Хиляле, напугал боллбоя во время матча чемпионата страны против Аль-Иттихада.

Гомис забил победный мяч, открыв счет в матче на 67-й минуте, и отпраздновал его в своем фирменном стиле, спародировав движения крадущейся пантеры. Когда Гомис начал ползти в направлении боллбоя, тот так сильно испугался, что сперва съежился на стуле, а потом вскочил с него и убежал.

Гомис вскоре принес испуганному болбою извинения, поцеловав шокированного мальчишку и подарив ему свою футболку.