Фантастическое спасение Киммиха - в обзоре матча Бавария - Герта (Видео)

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21:48 Сб, 23 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 23-го тура чемпионата Германии Бавария - Герта.

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала берлинскую "Герту". Встреча прошла в Мюнхене на "Альянц-Арене" и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник Хави Мартинес, отличившийся на 62-й минуте после передачи хавбека Хамеса Родригеса.

"Бавария" набрала 51 очко и догнала дортмундскую "Боруссию" в турнирной таблице чемпионата Германии. "Шмели" продолжают занимать первое место, поскольку имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Кроме того, у них одна игра в запасе.

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Результаты других матчей 23-го тура Бундеслиги

"Боруссия" М — "Вольфсбург" — 0:3

"Фрайбург" — "Аугсбург" — 5:1

"Майнц" — "Шальке-04" — 3:0.

Завтра, 24 февраля, состоится встреча 23-го тура "Боруссия" Д — "Байер". Начало — в 19:00 киевскому времени.

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