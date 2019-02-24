Бешикташ откроет футбольную школу в Украине

Новости спорта: В конце мая в Украине откроется школа турецкого футбольного клуба "Бешикташ".

Турецкий Бешикташ намерен открыть футбольную академию в Украине, о чем в интервью Ukrainefootball.net сообщил директор школы Реджеп Йылмаз.

Открытие запланировано на конец мая, а уже в данный момент происходит набор игроков в футбольную академию.

На данный момент Бешикташ открывает школу лишь в Одессе и отправит в Украину тренеров, чтобы обучить работников клубной культуре и принципам.

По словам Йылмаза, спонсорами школы выступает украинская мебельная фабрика, с которой подписан контракт на 3 года с возможностью продления.

На данный момент стабульцы находятся на третьем месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги, имея в своем активе 39 очков после 22 туров.