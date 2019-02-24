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Бешикташ откроет футбольную школу в Украине

Бешикташ откроет футбольную школу в Украине
15:57 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В конце мая в Украине откроется школа турецкого футбольного клуба "Бешикташ".

Турецкий Бешикташ намерен открыть футбольную академию в Украине, о чем в интервью Ukrainefootball.net сообщил директор школы Реджеп Йылмаз.

Открытие запланировано на конец мая, а уже в данный момент происходит набор игроков в футбольную академию.

На данный момент Бешикташ открывает школу лишь в Одессе и отправит в Украину тренеров, чтобы обучить работников клубной культуре и принципам.

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По словам Йылмаза, спонсорами школы выступает украинская мебельная фабрика, с которой подписан контракт на 3 года с возможностью продления.

На данный момент стабульцы находятся на третьем месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги, имея в своем активе 39 очков после 22 туров.

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ФК Бешикташ, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Футбольные школы.
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