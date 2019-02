Кепа довел Сарри до истерики в финале Кубка английской лиги (Видео)

Матч ознаменовался между Челси и Манчестер Сити в финале Кубка Англии ознаменовался скандалом в конце второго экстратайма. Тренер Челси Маурицио Сарри намеревался выпустить Вилли Кабальеро вместо Кепы Аррисабалаги, но испанец отказался уходить с поля.

Кепа получивший перед этим небольшое повреждение, показал всеми возможными знаками, что он продолжит игру. Разъяренный Сарри в шоке едва не ушел в подтрибунное помещение.

On the player power front, Chelsea & PSG have long mirrored each other. This is unbelievable & David Luiz, who has played for both, is clearly not encouraging Kepa to exit the field despite coming over to him several times. pic.twitter.com/o8e854nfaW