Кепа и Сарри разрешили конфликт в концовке матча Челси - Манчестер Сити

Новости спорта: Вратарь "синих" Кепа Аррисабалага прокомментировал эпизод в концовке матча с Манчестер Сити, когда отказался уходить на замену.

Челси уступил Манчестер Сити в серии послематчевых пенальти в финальном матче Кубка английской лиги.

Перед серией пенальти тренерский штаб Челси решил поменять Кепу, подумав, что тот получил повреждение. Однако испанский голкипер отказался уходить на замену, вызвав ярость у Маурицио Сарри. В итоге, разозленный итальянский специалист ушел в раздевалку, а Кепа Аррисабалага продолжил играть, и в серии пенальти взял удар Лероя Сане.

Уже после игры Кепа объяснил ситуацию в Twitter.

- Have you EVER seen anything like it!? Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

"Я огорчен и разочарован тем, что не смог завоевать трофей. Мы бились до конца против выдающейся команды. Мы продолжим работать, чтобы стать сильнее".

"Я бы хотел объяснить некоторые эпизоды, которые случились в сегодняшней игре. Я сожалею о том, что случилось в концовке матча. У меня никогда не было намерений ослушаться решений тренера. Думаю, просто случилось недопонимание в жаркой концовке финала".

"Тренер подумал, что я не мог продолжить игру, а я показывал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова. Я полностью уважаю тренера и его авторитет", — написал испанский голкипера в Twitter.

Также эпизод прокомментировал Сарри, заявив, что Кепа был прав, а это было лишь недоразумение.

"Ситуация с голкипером была большим недопониманием. Я думал, что он не сможет принять участие в серии пенальти, поэтому хотел заменить его. Но Кепа мог продолжить игру. Я понял это лишь через несколько минут, когда врач подошел ко скамейке и объяснил ситуацию".

"Я должен был успокоиться. Думаю, Кепа был прав. Я понял это лишь позже. Нет, Кепа не подвергнется дисциплинарному наказанию за неповиновение. Я поговорю с ним, просто чтобы прояснить ситуацию, ничего больше", — приводит слова Сарри BBC.