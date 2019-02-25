Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя

Кепа и Сарри разрешили конфликт в концовке матча Челси - Манчестер Сити

Кепа и Сарри разрешили конфликт в концовке матча Челси - Манчестер Сити
07:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Вратарь "синих" Кепа Аррисабалага прокомментировал эпизод в концовке матча с Манчестер Сити, когда отказался уходить на замену.

Челси уступил Манчестер Сити в серии послематчевых пенальти в финальном матче Кубка английской лиги.

Перед серией пенальти тренерский штаб Челси решил поменять Кепу, подумав, что тот получил повреждение. Однако испанский голкипер отказался уходить на замену, вызвав ярость у Маурицио Сарри. В итоге, разозленный итальянский специалист ушел в раздевалку, а Кепа Аррисабалага продолжил играть, и в серии пенальти взял удар Лероя Сане.

Уже после игры Кепа объяснил ситуацию в Twitter.

Кепа довел Сарри до истерики в финале Кубка английской лиги (Видео)

"Я огорчен и разочарован тем, что не смог завоевать трофей. Мы бились до конца против выдающейся команды. Мы продолжим работать, чтобы стать сильнее".

"Я бы хотел объяснить некоторые эпизоды, которые случились в сегодняшней игре. Я сожалею о том, что случилось в концовке матча. У меня никогда не было намерений ослушаться решений тренера. Думаю, просто случилось недопонимание в жаркой концовке финала".

"Тренер подумал, что я не мог продолжить игру, а я показывал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова. Я полностью уважаю тренера и его авторитет", — написал испанский голкипера в Twitter.

Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги

Также эпизод прокомментировал Сарри, заявив, что Кепа был прав, а это было лишь недоразумение. 

"Ситуация с голкипером была большим недопониманием. Я думал, что он не сможет принять участие в серии пенальти, поэтому хотел заменить его. Но Кепа мог продолжить игру. Я понял это лишь через несколько минут, когда врач подошел ко скамейке и объяснил ситуацию". 

"Я должен был успокоиться. Думаю, Кепа был прав. Я понял это лишь позже. Нет, Кепа не подвергнется дисциплинарному наказанию за неповиновение. Я поговорю с ним, просто чтобы прояснить ситуацию, ничего больше", — приводит слова Сарри BBC

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ман Сити, Челси, Кубок английской лиги, Маурицио Сарри, Кепа Аррисабалага.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хет-трик Шведа помог Карпатам разгромить Ворсклу в Полтаве
02 Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
03 Украина узнала соперников на ЧМ-2019
04 Кепа довел Сарри до истерики в финале Кубка английской лиги (Видео)
05 Холифилд назвал лучшего боксера супертяжелого веса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь