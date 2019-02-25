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Моуринью не хотел бы оказаться на месте Сарри в ситуации с вратарем Челси

Моуринью не хотел бы оказаться на месте Сарри в ситуации с вратарем Челси
11:29 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Скандальный португальский специалист высказался об инциденте с вратарем «Челси».

Бывший тренер «Челси» Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию вокруг вратаря лондонцев Кепы Аррисабалаги, который отказался идти на замену в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити».

«Мне не нравится, что Кепа поставил своего тренера и его ассистента в шаткое положение. К счастью, я с такой ситуацией в своей карьере не сталкивался.

Кепа и Сарри разрешили конфликт в концовке матча Челси - Манчестер Сити

С другой стороны, голкипер хочет показать свой характер, свою уверенность, хочет показать, что он хочет стоять в воротах во время серии пенальти и совершать сэйвы - и мне это нравится», — сказал Моуринью в эфире DAZN.

Вчера в финале Кубка английской лиги лондонский Челси встречался с действующим победителем турнира – Манчестер Сити.

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Все по теме:

ФК Ман Сити, Жозе Моуринью, Челси, Кубок футбольной лиги, Кепа Аррисабалаги.
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