Моуринью не хотел бы оказаться на месте Сарри в ситуации с вратарем Челси

Новости спорта: Скандальный португальский специалист высказался об инциденте с вратарем «Челси».

Бывший тренер «Челси» Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию вокруг вратаря лондонцев Кепы Аррисабалаги, который отказался идти на замену в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити».

«Мне не нравится, что Кепа поставил своего тренера и его ассистента в шаткое положение. К счастью, я с такой ситуацией в своей карьере не сталкивался.

С другой стороны, голкипер хочет показать свой характер, свою уверенность, хочет показать, что он хочет стоять в воротах во время серии пенальти и совершать сэйвы - и мне это нравится», — сказал Моуринью в эфире DAZN.

Вчера в финале Кубка английской лиги лондонский Челси встречался с действующим победителем турнира – Манчестер Сити.