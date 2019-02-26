"Нужно уважать решение тренера": Давид Луис - о конфликте Сарри и Кепы

Новости спорта: Давид Луис посоветовал Кепе Аррисабалаги уважать решение Маурицио Сарри.

Защитник Челси Давид Луис рассказал, что говорил голкиперу Кепе Аррисабалаги на поле, когда тот отказался уходить. Когда Маурицио Сарри принял решение заменить вратаря, а рефери был готов осуществить замену, Кепа отказался выходить, показывая жестами, что он готов играть дальше. В этот момент к нему подошел Давид Луис и что-то сказал.

"Я сказал ему, что мы должны уважать решение тренера. Я не знаю, по какой причине тренер хотел его заменить - из-за травмы или по тактическим соображениям. Он решил, что Кепа получил повреждение и захотел его заменить. Они не поняли друг друга. Кепа сказал нам, что он в порядке. Часто во время матча нет времени что-то объяснять, это нормально", - цитирует Луиса Sky Sports.

Смотри видео скандала Кепы и Сарри во время матча с Манчестер Сити.

Напомним, Манчестер Сити выиграл Кубок английской лиги в серии пенальти.