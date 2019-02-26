"Нужно уважать решение тренера": Давид Луис - о конфликте Сарри и Кепы

Защитник Челси Давид Луис рассказал, что говорил голкиперу Кепе Аррисабалаги на поле, когда тот отказался уходить. Когда Маурицио Сарри принял решение заменить вратаря, а рефери был готов осуществить замену, Кепа отказался выходить, показывая жестами, что он готов играть дальше. В этот момент к нему подошел Давид Луис и что-то сказал.
"Я сказал ему, что мы должны уважать решение тренера. Я не знаю, по какой причине тренер хотел его заменить - из-за травмы или по тактическим соображениям. Он решил, что Кепа получил повреждение и захотел его заменить. Они не поняли друг друга. Кепа сказал нам, что он в порядке. Часто во время матча нет времени что-то объяснять, это нормально", - цитирует Луиса Sky Sports.
Смотри видео скандала Кепы и Сарри во время матча с Манчестер Сити.
Напомним, Манчестер Сити выиграл Кубок английской лиги в серии пенальти.