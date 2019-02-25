Экс-тренер Ман Юнайтед может возглавить Селтик Шведа

Руководство шотландского гранда рассматривает возможность пригласить Дэвида Мойеса на пост главного тренера клуба, сообщает Sportsmail.
55-летний Мойес может заменить в кресле наставника Селтика Брендана Роджерса, которому приписывают интерес со стороны Лестера.
Шотландский специалист находится без работы с лета 2018 года, последним его клубом был лондонский Вест Хэм.
Напомним, во время зимнего трансферного окна Селтик подписал вингера львовских Карпат Марьяна Шведа, который присоединится к новой команде уже летом.