Бавария вслед за Хамесом хочет заполучить еще одну звезду Реала

Новости спорта: Испанский полузащитник Реала Марко Асенсио может перебраться в сильнейший клуб Германии.

Полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Don Balon.

Источник информирует, что немецкий клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 120 миллионов евро. Сам футболист не против сменить клуб.

Мюнхенцы уже контактировали с Марко и предложили ему выгодный контракт.

В этом сезоне Асенсио провел за Реал 31 матч, забил пять голов и сделал пять результативных передач. Стоит отметить, что отступные за испанца составляют 700 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бавария устроит прощальный матч для двух лидеров команды.