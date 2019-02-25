Бавария вслед за Хамесом хочет заполучить еще одну звезду Реала

Полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Don Balon.
Источник информирует, что немецкий клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 120 миллионов евро. Сам футболист не против сменить клуб.
Мюнхенцы уже контактировали с Марко и предложили ему выгодный контракт.
В этом сезоне Асенсио провел за Реал 31 матч, забил пять голов и сделал пять результативных передач. Стоит отметить, что отступные за испанца составляют 700 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Бавария устроит прощальный матч для двух лидеров команды.