Тете подтвердил свой трансфер в Шахтер

Новости спорта: Бразилец заявил, что его мечта играть в Европе сбылась.

Полузащитник Гремио Тете объявил о своем уходе из клуба и скором отъезде в донецкий Шахтер.

"Чувствую одновременно грусть и радость. Моя мечта о выступлениях Европе сбывается, но однажды я вернусь, чтобы вновь надеть футболку Гремио. Буду усердно работать в Шахтере, поскольку хочу закрепиться в Европе.

Украинский клуб просматривал меня на нескольких турнирах молодежных команд. Я приеду туда, чтобы работать с первой командой. Думаю, если все будет хорошо, то уже в этом году я смогу стать игроком основы", - цитирует Тете издание Globo.

Источник информирует, что Тете согласовал с "горняками" пятилетний контракт. Отмечается, что Шахтер заплатит Гремио 10 миллионов евро за 40% прав на футболиста. Остальные права принадлежат агенту Тете.