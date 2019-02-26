Малиновский признан лучшим игроком тура в чемпионате Бельгии

Украинский защитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский на высоком уровне провел матч против четвертой команды в турнирной таблице – "Антверпена" (0:0). Болельщики признали его лучшим игроком встречи, а от InStat он получил самый высокий рейтинг - 288 баллов.
Украинский футболист вышел в стартовом составе "Генка" и отыграл полный матч. В поединке с "Антверпеном" он сделал 2 удара по воротам, 8 острых передач, выиграл 13 единоборств, на его счету 4 обводок, 3 отбора, 2 перехвата и 15 подборов. В сумме Малиновский выполнил 158 ТТД с браком в 19%.
Всего в нынешнем сезоне полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский провел в составе "Генка" 39 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач.