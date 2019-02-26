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Малиновский признан лучшим игроком тура в чемпионате Бельгии

Малиновский признан лучшим игроком тура в чемпионате Бельгии
10:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский стал самым полезным игроком центрального матча 27 тура чемпионата Бельгии.

Украинский защитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский на высоком уровне провел матч против четвертой команды в турнирной таблице – "Антверпена" (0:0). Болельщики признали его лучшим игроком встречи, а от InStat он получил самый высокий рейтинг - 288 баллов.

Украинский футболист вышел в стартовом составе "Генка" и отыграл полный матч. В поединке с "Антверпеном" он сделал 2 удара по воротам, 8 острых передач, выиграл 13 единоборств, на его счету 4 обводок, 3 отбора, 2 перехвата и 15 подборов. В сумме Малиновский выполнил 158 ТТД с браком в 19%.

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Всего в нынешнем сезоне полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский провел в составе "Генка" 39 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач.

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Футбол, ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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