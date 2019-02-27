Капитан Динамо написал письмо пленным украинским морякам

Новости спорта: Капитан Динамо Сергей Сидорчук от имени всей команды написал письмо пленным украинским морякам.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук от имени всей команды написал письмо пленным украинским морякам, которые сейчас находятся в СИЗО в Москве. Сегодня письма поддержки поедут в Лефортово, где их смогут прочитать моряки.

«Ребята, хочу выразить слова искренней благодарности за вашу службу и сказать, что дома Вас ждет вся наша большая украинская семья. Вы — сила. Вы — пример стойкости духа. Ваше мужество, честь, храбрость, отвага и вера — это то, что останется огромным следом, который даст пример подрастающему поколению. Я знаю, вам сейчас тяжело. Как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер.

Желаю и верю, что день встречи на нашей родной земле наступит очень скоро. Жму руку каждому из Вас. С большим уважением к Вам вся команда Динамо Киев», — написал Сидорчук.

Ранее украинских моряков также поддержал вратарь Шахтера Андрей Пятов.

Напомним, 25 ноября российские силовики захватили два катера и буксир ВМС Вооруженных сил Украины у Керченского пролива, в результате чего 24 военнослужащих попали в плен. Затем их вывезли в Москву, большинство из них держат в СИЗО «Лефортово».

15 и 16 января один из московских судов принял решение о том, чтобы продлить арест украинских моряков до конца апреля.