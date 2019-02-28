Новичок Шахтера Тете - о трансфере, дружбе с бразильцами, Пеле и номере в клубе

Новости спорта: Бразильский новичок Шахтера дал первое интервью после своего перехода в донецкий клуб.

Накануне Шахтер объявил о подписании контракта с бразильским вингером Тете.

Новоиспеченный "горняк" поделился своими ощущениями после перехода в донецкий клуб, а также рассказал на кого из бразильцев Шахтера будет равняться.

"Решение перейти в Шахтер принял очень быстро, потому что это очень хорошее предложение для меня, оно мне понравилось. Я знал, что сделал правильную ставку и перешел в этот клуб", — цитирует бразильца официальный сайт "горняков".

Я дружу с Дугласом Костой, мы играли вместе в сборной в Бразилии. Он мне говорил, что здесь очень хороший клуб, хорошая страна, что мне здесь очень понравится, поэтому я принял решение перейти сюда. Я также знаю Маркоса Антонио, знаю Фернандо, также Сиприано и Тайсона. С этими ребятами я уже общался. В команде буду равняться на Тайсона".

"Мое прозвище Тете — это сокращенная версия от Матеус (Матеус Кардосо Лемос Мартинс — полное имя Тете, прим. редакции). Меня также называют "ураганом" на поле, и Тете — это название урагана".

"Я знаю, что в Украине хороший чемпионат, есть очень сильные команды, находятся всегда на первых местах и почти всегда побеждают".

"Я буду максимально отдаваться, работать, делать все, что говорит мне тренер. Надеюсь, благодаря моей работе я смогу занять место в основном составе команды. Дриблинг, скорость и удары по воротам — это мои сильные стороны. Я вижу очень хорошее будущее в футболке Шахтера".

"Самым значимым достижением в моей карьере является победа на юношеском Кубке Южной Америки U-15 в Колумбии".

"В команде буду играть под номером 14"

"Моя первая цель в Шахтере — постараться пробраться в стартовый состав и сразу выигрывать титулы".

"Я сравниваю себя с Пеле. Мы похожи по скорости, силе, дриблингу и забиванию голов".

"Я приехал сюда подарить радость болельщикам Шахтера. Надеюсь, с моей помощью мы будем вместе выигрывать титулы и будем показывать хорошую игру".