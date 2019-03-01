Мораес мог вернуться на родину в Сантос

Новости спорта: Бразильцы в «Сантосе» хотели заполучить форварда Шахтера, но отказались от сделки по экономическим мотивам.

«Сантос» в текущую трансферную кампанию желает усилить линию нападения за счет приглашения опытного форварда.

Руководство бразильского клуба, как сообщается, изучило ряд кандидатур, среди которых был и форвард «Шахтера» Жуниор Мораес.

В итоге от идеи с подписанием футболиста «горняков» в «Сантосе» решили отказаться, руководствуясь экономическими мотивами. Боссы «рыб» посчитали, что трансфер Мораеса будет чрезмерно дорогим для их клубного бюджета.

31-летний Жуниор Мораес является воспитанником «Сантоса», за первую команду которого с 2006 по 2009 год провел 16 матчей и забил 2 гола.

В «Шахтере» бразильский форвард выступает с лета минувшего года.