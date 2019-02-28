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Черноморец совершил исторический трансфер
18:24 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Черноморец

Новости спорта: Второй клуб с конца турнирной таблицы УПЛ взял в аренду футболиста с гражданством Исландии.

Исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон стал игроком "Черноморца".

Одесситы взяли 24-летнего игрока в аренду у польского клуба 1 Лиги "Термалика". В своей новой команде футболист будет играть под 99 номером.

Ранее Арни играл за различные команды Исландии, Швеции и Норвегии, и даже провел 1 матч в составе национальной сборной своей страны (в феврале 2017 года сыграл 12 минут в товарищеском мате с Мексикой).

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Стоит отметить, Арни Вильхьяльмссон стал первым исландцем в чемпионатах Украины.

Ранее сообщалось, донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Гремио Тете.

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Все по теме:

Черноморец, Аренда, УПЛ, Арни Вильхьяльмссон.
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