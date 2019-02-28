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В юности на Цыганкова охотились клубы Германии и Австрии

В юности на Цыганкова охотились клубы Германии и Австрии
21:05 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Виктор Цыганков в юношеском возрасте мог перейти из Динамо в клубы Германии и Австрии.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков мог уйти из клуба еще в юношеском возрасте, о чем в интервью Footballhub.com.ua сообщил заместитель директора академии киевлян Владимир Жариков.

«Цыганков был проблемным. За ним бегали европейские клубы, предлагали переехать в Германию и Австрию. Но его отец — бывший футболист, который тоже у нас работал. И сам Витя говорил, что хочет играть только в Динамо».

Жариков также рассказал, что Цыганков в том числе не поддался и на предложения о переходе со стороны Шахтера из-за желания выступать именно в составе киевлян, сравнив игрока с Шепелевым и Миколенко.

«Он не поддавался всем этим переговорам, даже когда было предложение от Шахтера. Он сказал, что видит себя только в Динамо. Те же парни Шепелев и Миколенко также видели себя только в форме Динамо».

Динамо - Заря: видео голов и обзор матча УПЛ

В последней игре бело-синих против Зари (5:0) Виктор Цыганков провел свой 100-й матч в основном составе клуба во всех турнирах.

Президент Динамо Игорь Суркис ранее говорил, что планирует видеть Цыганкова в клубе еще год-полтора.

Виктор Цыганков отыграл в составе Динамо 100 матчей

В нынешнем сезоне 21-летний футболист сыграл 31 матч во всех турнирах за киевлян, забив 11 голов и сделав 10 результативных передач.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Виктор Цыганков, Владимир Жариков.
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