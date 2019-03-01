Манчестер Юнайтед определился с главным тренером команды

Новости спорта: Нынешний наставник Оле-Гуннар Сульшер полностью устраивает боссов клуба.

Руководство Манчестер Юнайтед приняло решение утвердить и.о. главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера на посту наставника клуба.

Как сообщает ESPN, в клубе не ищут других вариантов для замены норвежца, контракт которого рассчитан до конца нынешнего сезона. Боссы "красных дьяволов" довольны результатами 46-летнего специалиста и не планируют вести переговоры с кем-то еще.

Напомним, под руководством Сульшера манкунианцы во всех турнирах одержали 12 побед, дважды сыграли вничью и один раз потерпели поражение.