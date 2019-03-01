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Манчестер Юнайтед определился с главным тренером команды

Манчестер Юнайтед определился с главным тренером команды
10:53 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Нынешний наставник Оле-Гуннар Сульшер полностью устраивает боссов клуба.

Руководство Манчестер Юнайтед приняло решение утвердить и.о. главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера на посту наставника клуба.

Как сообщает ESPN, в клубе не ищут других вариантов для замены норвежца, контракт которого рассчитан до конца нынешнего сезона. Боссы "красных дьяволов" довольны результатами 46-летнего специалиста и не планируют вести переговоры с кем-то еще.

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Напомним, под руководством Сульшера манкунианцы во всех турнирах одержали 12 побед, дважды сыграли вничью и один раз потерпели поражение.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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